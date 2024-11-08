انتهت الدوري المصري – سموحة (0) - (2) الزمالك.. انتصار الفارس الأبيض

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

ناصر منسي - سموحة ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة والزمالك التي تقام في الجولة الثانية من الدوري في ملعب برج العرب.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

ق92: حسام أشرف كاد يسجل هدفا ثالثا للزمالك لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

ق85: جوووول مصطفى شلبي يسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته رأسية قادمة من حمزة المثلوثي بعد ركلة ركنية.

ق84: خروج ناصر منسي ونبيل عماد ومشاركة كل من حسام أشرف وزياد كمال.

ق83: محمد سالم يشارك بدلا من حسام حسن في سموحة.

ق75: تسديدة من مصطفى شلبي مرت لخارج الملعب.

ق70: مشاركة مصطفى البدري بدلا من دوكو دودو.

ق70: مشاركة كونراد ميشالاك بدلا من شيكابالا.

ق67: مصطفى شلبي يطالب بركلة جزاء بداعي إعاقته لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق62: تسديدة من عبد الكبير الوادي مرت لخارج الملعب.

ق55: مطالبات بركلة جزاء لسموحة بداعي لمسة يد على حسام عبد المجيد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء وكذلك تقنية الفيديو التي راجعت اللقطة.

انطلاق الشوط الثاني.

أحمد فتوح يشارك بدلا من محمود بنتايك.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ق39: تسديدة رائعة من صامويل أمادي تصدت لها العارضة ثم ظهر عواد ثم القائم.

ق29: صامويل أمادي كاد يدرك التعادل بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق9: محمد عواد يتألق ويحرم سموحة من هدف التعادل بتسديدة من حسام حسن.

ق3: جوووول ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك بعد خطأ فادح من الهاني سليمان الذي حاول مراوغة مهاجم الزمالك لكن الأخير استخلص الكرة وهز الشباك.

انطلاق المباراة.

الزمالك سموحة الدوري المصري
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