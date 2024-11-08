انتهت الدوري المصري – بتروجت (1) - (1) مودرن سبورت.. تعادل جديد

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

جيفرسون كوستا - الزمالك ضد بتروجت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بتروجت ومودرن سبورت التي تقام في الجولة الثانية من الدوري في ملعب الكلية الحربية.

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ق 90+4: نهاية اللقاء رغم مطالبات لاعبي مودرن سبورت بالحصول على ركلة جزاء

ق 90+2: جنش يتألق ويمنع فرصتين متتاليتين من لاعبي بتروجت ويحول الكرة لركنية

ق 83: رأسية عاطف تمر بجوار القائم الأيمن

ق 72: تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة جزاء لمودرن سبورت بعد لمسة يد على علي الفيل

ق 67: القائم الأيسر يتعاطف مع جنش ويمنع الثاني من بدر موسى بعد انفراد ومرور بشكل رائع من دفاع مودرن سبورت

ق 61: رشاد المتولي سدد كرة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء سهلة في يد جنش، وترتد الكرة سريعا لمودرن وانفراد من أحمد عاطف الذي سدد كرة ساقطة لكن الحارس يبعدها لركنية.

ق 57: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من بدر موسى تسكن الشباك معلنة عن هدف التعادل لبتروجت.

ق 48: علي زعزع يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت بتسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات مستفيدا من كرة مرتدة من يد الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة من محمد دودو لاعب بتروجت من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع مودرن سبورت وكانت في طريقها إلى المرمى ولكن محمود جنش أبعدها من أسفل يمين مرماه.

ق 8: تسديدة من محمد دودو لاعب بتروجت من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق 4: تسديدة من رشاد المتولي لاعب بتروجت من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع مودرن فيوتشر ووصلت سهلة للحارس محمود جنش.

انطلاق المباراة.

بتروجت مودرن سبورت الدوري المصري
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