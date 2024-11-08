التشكيل – ثلاثي هجومي لبتروجت ومودرن سبورت

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

بتروجت

أعلن سيد عيد مدرب بتروجت تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت اليوم الجمعة في ثاني جولات الدوري المصري في ملعب الكلية الحربية.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى عمر صلاح

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في الدفاع محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

في الوسط: حامد حمدان- أحمد رضا- رشاد المتولي

في الهجوم: بدر موسى- شيكودي جبريل- محمد دودو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد خليفة وعبد الله محمود وعبد العزيز سيد ومحمد علي عكاشة وإسلام هشام وخالد أبو زيادة ومصطفى الجمل وزياد فرج وشيمزي كليتشي.

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني لمودرن سبورت تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: جوزيف نجوي- علي الفيل- محمود رزق- محمود شعبان

في الوسط: محمد الدسوقي- غنام محمد- أحمد عاطف- علي زعزع- عبد الرحمن أسامة "شيكا"

في الهجوم: أرنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد يحيى وباسم علي وعبد الله حافظ وفيجيري أميسي- وخالد رضا- ومحمد صبري وإبراهيم أجاسا ومحمد مسعد.

وكان بتروجت تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، فيما تعادل مودرن سبورت مع إنبي سلبيا.

بتروجت مودرن سبورت الدوري المصري
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