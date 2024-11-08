تشكيل الزمالك – مصطفى شلبي ونبيل عماد أساسيان.. وشيكابالا يقود الفريق ضد سموحة

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة سموحة مساء اليوم الجمعة في ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري.

وشهد التشكيل عودة مصطفى شلبي ونبيل عماد للتشكيل الأساسي بعد غيابهما عن مباراة البنك الأهلي السابقة ومباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري بسبب أزمة احتجازهما في الإمارات.

كما يتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" كأساسي بجوار ناصر منسي الذي يقود الهجوم لغياب سيف الجزيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمود بنتايك- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي- عمر جابر

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- عبد الله السعيد- محمد شحاتة

في الهجوم: مصطفى شلبي- ناصر منسي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

وكان سموحة فاز في الجولة الأولى على حرس الحدود بثلاثة أهداف.

فيما تغلب الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.