تشكيل سموحة – حسام حسن يقود الهجوم ضد الزمالك

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 15:44

كتب : هاني العوضي

حسام حسن - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك مساء اليوم الجمعة في ملعب برج في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان سموحة فاز في الجولة الأولى على حرس الحدود بثلاثة أهداف.

فيما تغلب الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: إسلام جابر- محمد مصطفى "ميدو"- محمد ربيعة

في الوسط: محمد متولي "كناريا"- أبو بكر ليادي- دوكو دودو- محمود صابر

في الهجوم: صامويل أمادي- حسام حسن- عبد الكبير الوادي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد "مكرونة" ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.

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