مواعيد مباريات الجمعة 8 نوفمبر والقنوات الناقلة - الزمالك وبيراميدز .. ودوري السيدات

شهد اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات القوية بمختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك أمام سموحة في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

فيما يواجه بيراميدز نظيره إنبي، ويلعب بتروجت ضد مودرن سبورت.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

سموحة × الزمالك.. تقام في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.. ويعلق عليها محمد الكواليني.

بتروجت × مودرن سبورت.. تقام في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2

إنبي × بيراميدز.. تقام في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

الهلال × الاتفاق.. تقام في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة ssc sport .

أهلي جدة × الرائد.. تقام في تمام الساعة الخامسة والثلث مساء وتذاع عبر قناة ssc sport extra.

الرياض × النصر.. تقام في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة ssc sport extra 2.

الدوري المصري للسيدات

الأهلي × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

البنك الأهلي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

المصري × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

مسار × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.