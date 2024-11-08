مواعيد مباريات الجمعة 8 نوفمبر والقنوات الناقلة - الزمالك وبيراميدز .. ودوري السيدات

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

شهد اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات القوية بمختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك أمام سموحة في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

فيما يواجه بيراميدز نظيره إنبي، ويلعب بتروجت ضد مودرن سبورت.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

سموحة × الزمالك.. تقام في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.. ويعلق عليها محمد الكواليني.

بتروجت × مودرن سبورت.. تقام في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2

إنبي × بيراميدز.. تقام في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

الهلال × الاتفاق.. تقام في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة ssc sport .

أهلي جدة × الرائد.. تقام في تمام الساعة الخامسة والثلث مساء وتذاع عبر قناة ssc sport extra.

الرياض × النصر.. تقام في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة ssc sport extra 2.

الدوري المصري للسيدات

الأهلي × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

البنك الأهلي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

المصري × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

مسار × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية عضو اتحاد الكرة: أحد المقربين أبلغني بإصابة عاشور بسبب المنتخب.. والنبوءة تحققت خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة أسبوعا.. واستمرار تأهيل المصابين الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الاتحاد السكندري ياسر عبد الرؤوف يكشف مدة عمل لجنة الحكام الجديدة وليد صلاح الدين: تمنيت فقط استدعاء الحكم لمراجعة الفيديو.. نستحق الحصول على ركلة جزاء مؤتمر كولر: لن أبكي على المصابين.. وهذا سبب تأخر البعض في المشاركة مجدي عبد العاطي: لنا ركلة جزاء ضد الأهلي.. كيف تهدر مجهود الناس بذلك الشكل؟
أخر الأخبار
كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - خالد عيد مدربا لنادي طنطا 55 دقيقة | القسم الثاني
نيستلروي: ديالو صنع الفارق.. ولا أركز في المستقبل ساعة | الكرة الأوروبية
جارديم مدربا لـ العين حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025 2 ساعة | الوطن العربي
رائعة مرموش تنافس على هدف الجولة في الدوري الأوروبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عضو اتحاد الكرة: أحد المقربين أبلغني بإصابة عاشور بسبب المنتخب.. والنبوءة تحققت 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة أسبوعا.. واستمرار تأهيل المصابين 2 ساعة | الدوري المصري
محمد شريف يغيب للمباراة التاسعة في الدوري السعودي.. وموعد عودته 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا