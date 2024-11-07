انتهت في الدوري المصري - زد (0)-(1) الأهلي

يلتقي الأهلي مع زد في استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

تابع من هنا

--

ق 93 نزول بيرسي تاو بدلا من حسين الشحات

ق 81 رشيد أحمد بدلا من عبد الرحمن البانوبي

ق 73 أكرم توفيق بدلا من إمام عاشور

ق 73 إمام يخرج محمولا من الملعب

ق 72 أحمد عادل بدلا من سامح إبراهيم

ق 72 نزول كهربا بدلا من وسام أبو علي

ق 64 عمرو السولية بدلا من رامي ربيعة

ق 63 شادي حسين ومحمد أشرف ومعط ماجاسا بدلا من ديلسون كاموني وحمدي علاء ومصطفى عبد الرؤوف زيكو

استراحة

ق 36 يحيى عطية الله يسدد ركلة حرة ولكن الكرة تصطدم بالعارضة

ق 11 جووول أول من طاهر محمد طاهر بعد تمريرة تلقاها من عمر كمال

بداية المباراة