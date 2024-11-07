انتهت في الدوري المصري - زد (0)-(1) الأهلي
الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 19:59
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي مع زد في استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.
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ق 93 نزول بيرسي تاو بدلا من حسين الشحات
ق 81 رشيد أحمد بدلا من عبد الرحمن البانوبي
ق 73 أكرم توفيق بدلا من إمام عاشور
ق 73 إمام يخرج محمولا من الملعب
ق 72 أحمد عادل بدلا من سامح إبراهيم
ق 72 نزول كهربا بدلا من وسام أبو علي
ق 64 عمرو السولية بدلا من رامي ربيعة
ق 63 شادي حسين ومحمد أشرف ومعط ماجاسا بدلا من ديلسون كاموني وحمدي علاء ومصطفى عبد الرؤوف زيكو
استراحة
ق 36 يحيى عطية الله يسدد ركلة حرة ولكن الكرة تصطدم بالعارضة
ق 11 جووول أول من طاهر محمد طاهر بعد تمريرة تلقاها من عمر كمال
بداية المباراة
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