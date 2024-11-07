مباشر الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (0) سلافيا براج.. مرموش جوووووووول

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد بوخوم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتراخت فرانكفورت وسلافيا براج التي تقام في رابع جولات الدوري الأوروبي.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول الترتيب بسبع نقاط.

أما سلافيا براج فيأتي في المركز الـ17 بأربع نقاط.

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ق54: جووووووووووول مرموش يسجل الهدف الأول لفرانكفورت من ركلة حرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق33 :مرموش يتابع كرة مرتدة ولكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

ق26: تسديدة أخرى من مرموش مرت بجوار اقائم الأيسر بقليل.

ق9: تسديدة من مرموش تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة.

مرموش فرانكفورت سلافيا براج الدوري الأوروبي
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