انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) حرس الحدود.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

المهدي سليمان - حارس مرمى الاتحاد السكندري

يستضيف الاتحاد فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز في الجولة الافتتاحية بالدوري بينما خسر حرس الحدود.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90+5 عرضية خطيرة من فوزي الحناوي وضربة رأسية من محمد فاروق تتحول إلى ركلة ركنية

ق51 عرضية من كريم الديب وضربة رأسية رائعة من فادي فريد تسكن الشباك

ق46 تصدي رائع من محمود الزنفلي بعد عرضية خطيرة من الجهة اليمنى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 تسديدة قوية من محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود يتصدى لها المهدي سليمان

ق23 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق مورو لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

انطلاق المباراة

الدوري المصري الاتحاد حرس الحدود
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