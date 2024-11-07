التشكيل - عبد الله بكري يقود دفاع الاتحاد.. وكواسي إيسو أساسي مع الحدود

يقود عبد الله بكري دفاعات الاتحاد بشكل أساسي أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويحل حرس الحدود ضيفا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويغيب محمود متولي مدافع الاتحاد عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

بينما بدأ كواسي إيسو في التشكيل الأساسي لفريق حرس الحدود.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم - عبد الله بكري - محمود شبانة - مروان داوود

الوسط: مورو ساليفو - هشام عادل - كريم الديب

الهجوم: بنيامين بواتينج - إيمانويل أيبه - فادي فريد

بينما تشكيل حرس الحدود جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - إسلام أبو سليمة - كواسي إيسو - فوزي الحناوي.

الوسط: محمود العربي أوكا - محمد أشرف روقا - إيزي إيميكا.

الهجوم: كاريديولا موفوسي - محمود ممدوح - محمد مصطفى.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على فاركو في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل.

بينما حرس الحدود خسر أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.