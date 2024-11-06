محمد عادل يكشف لـ في الجول: التسجيل الصوتي مزور وسأتقدم ببلاغ للنائب العام

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 00:19

كتب : أحمد الخولي

محمد عادل - الزمالك - البنك الأهلي

نفى محمد عادل الحكم الدولي أن يكون التسجيل الصوتي المنسوب إليه حقيقيا.

وكشفت قناة إم بي سي مصر 2 المحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وقال الحكم محمد عادل لـ FilGoal.com: "التسجيل الصوتي الذي تم إذاعته مزور وغير صحيح".

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وكشف عادل "سأتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البرنامج".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

وجاءت المحادثة التي دارت بين محمد عادل وميدو سلامة في غرفة الفيديو -وفقا لقناة إم بي سي مصر 2 - كالآتي:

ميدو سلامة: أنا عندي احتمال لمسة يد قبل خطأ المهاجم تعالى شوف اللعبة

محمد عادل: أنا عايز أشوف اللعبة بالسرعة العادية

ميدو سلامة: حصل هنا لمس الكرة باليد

محمد عادل: يا راجل ده الكورة مرتدة من الأرضه الله يخربيتك.. هات الزاوية القريبة

ميدو سلامة: هجيبلك الزاوية القريبة تشوفها تاني

محمد عادل: صعبة أوي دي يا ميدو

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

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