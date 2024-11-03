مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1)-(2) مارسيليا.. خروج مصطفى محمد
الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويلعب نانت ضد مارسيليا في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.
ويشارك مصطفى بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت خلال المباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 69: خروج مصطفى محمد وتعويضه بألبين
ق 68: كاديور يخطف الكرة من كوندوجبيا وعوضه وينفرد ويسدد برعونة كرة أعلى الشباك؟
ق 61: جوووول جرينود يسجل هدف التقدم لمارسيليا بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين لافون.
ق 52: مصطفى محمد ينفرد من منتصف الملعب لكن الدفاع يتدخل على حدود منطقة الجزاء ويمنع تسديدته
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: جووووول كاديور يسجل الأول لنانت والتعادل بعد عرضية من لمسة واحدة.
ق 29: مصطفى محمد كاد أن يسجل في مرماه برأسية ارتطمت بالعارضة.
ق 23: جوووووول غرضية جوناثان رو يحولها نايل موباي في الشباك.
بداية اللقاء