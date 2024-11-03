مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(1) أستون فيلا.. خروج سون

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - أستون فيلا

يستضيف توتنام فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يحتل توتنام المركز العاشر برصيد 13 نقطة بينما أستون فيلا في المركز الخامس بـ 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 56: خروج سون ومشاركة ريتشارلسون

ق 49: جوووول التعاااادل بيرنان جونسون يسجل لتوتنام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أوووول روجرز يستغل خطأ دفاعي ويسجل هدف التقدم لأستون فيلا

ق 30: رأسية أونانا يبعدها القائم ثم الحارس لركنية ليضيع الأول على فيلا

ق 22: تسديدة بنتانكور تعلو العارضة

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي توتنام أستون فيلا
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