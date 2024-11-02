انتهت الدوري المصري – الأهلي (5)-(2) سيراميكا.. فوز الأحمر
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 19:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 5-2
ق 81: جوووووووووووول قندوسي يسجل في الأهلي
ق 80: نزول تاو ورضا سليم والسولية بدلا من حسي نالشحات وإمام عاشور وطاهر
ق 79: هدف غير محتسب من قندوسي
ق 74: الفيديو يؤكد على الهدف
ق 70: جووووووول طاهر والخامس
ق 60: جووووووووول الشحات والرابع
ق 56: إمام عاشور يهدر الثالث بغرابة
ق 48: وسام يهدر فرصة الثالث أمام المرمى
ق 46: جووووووول وسام والثاني بضربة رأسية
نزول خالد عبد الفتاح وأفشة بدلا من يوسف أيمن وكوكا
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف
ق 48: جووووووووووول وسام أبو علي والثاني
ق 40: تسديدة قوية من إمام عاشور وبسام يبعد الكرة
ق 39: رأسية من وسام وبسام يمسك بها
ق 37: الشناوي يواصل التألق أمام انفراد قندوسي
ق 36: تسديدة من الشحات وبسام يتصدى
ق 30: فرصة جديدة من سيراميكا وانطلاقة من زلاكة وتسديدة من لاكاي تصطدم في الدفاع
ق 26: الشناوي يتألق أمام فخري لاكاي
ق 24: جوووووووووول التعادل بلحاج من ركلة جزاء
ق 23: الحكم يحتسب ركلة جزاء ضد أكرم توفيق بعد تدخل مع زلاكة
ق 22: مراجعة ركلة جزاء لصالح سيراميكا
ق 14: الشناوي ينقذ التعادل من زلاكة
ق 4: جوووووول حسين الشحات والأول
انطلاق المباراة