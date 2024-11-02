انتهت الدوري المصري – الأهلي (5)-(2) سيراميكا.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 5-2

ق 81: جوووووووووووول قندوسي يسجل في الأهلي

ق 80: نزول تاو ورضا سليم والسولية بدلا من حسي نالشحات وإمام عاشور وطاهر

ق 79: هدف غير محتسب من قندوسي

ق 74: الفيديو يؤكد على الهدف

ق 70: جووووووول طاهر والخامس

ق 60: جووووووووول الشحات والرابع

ق 56: إمام عاشور يهدر الثالث بغرابة

ق 48: وسام يهدر فرصة الثالث أمام المرمى

ق 46: جووووووول وسام والثاني بضربة رأسية

نزول خالد عبد الفتاح وأفشة بدلا من يوسف أيمن وكوكا

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف

ق 48: جووووووووووول وسام أبو علي والثاني

ق 40: تسديدة قوية من إمام عاشور وبسام يبعد الكرة

ق 39: رأسية من وسام وبسام يمسك بها

ق 37: الشناوي يواصل التألق أمام انفراد قندوسي

ق 36: تسديدة من الشحات وبسام يتصدى

ق 30: فرصة جديدة من سيراميكا وانطلاقة من زلاكة وتسديدة من لاكاي تصطدم في الدفاع

ق 26: الشناوي يتألق أمام فخري لاكاي

ق 24: جوووووووووول التعادل بلحاج من ركلة جزاء

ق 23: الحكم يحتسب ركلة جزاء ضد أكرم توفيق بعد تدخل مع زلاكة

ق 22: مراجعة ركلة جزاء لصالح سيراميكا

ق 14: الشناوي ينقذ التعادل من زلاكة

ق 4: جوووووول حسين الشحات والأول

انطلاق المباراة