الدوري والمنتخب.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها زيزو بعد الإصابة
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 18:17
كتب : FilGoal
تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وغادر زيزو مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري بعدما أصيب في الشوط الثاني.
وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن إصابة زيزو وهي مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.
ويحتاج زيزو لفترة راحة لمدة أسبوعين ومن ثم يعود للتدريبات الجماعية من جديد مع الزمالك.
المباريات التي سيغيب عنها زيزو
وبذلك سيغيب زيزو عم مباراة الزمالك المقبلة في الدوري أمام سموحة يوم 8 نوفمبر.
وأيضا سيغيب عن منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل والذي ينطلق يوم 9 نوفمبر.
ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم 15 نوفمبر، ثم ضد بوتسوانا يوم 19 من الشهر ذاته في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.
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