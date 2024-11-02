مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1) - (0)أرسنال.. جووووول أول
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 13:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نيوكاسل وأرسنال التي تقام في ملعب سانت جيمس بارك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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ق12: جوووول أول لنيوكاسل عن طريق إيزاك برأسية بعد عرضية من جوردون.
انطلاق المباراة.
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