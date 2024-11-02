انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1) - (0) أرسنال.. انتصتار جيوش المدينة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نيوكاسل وأرسنال التي تقام في ملعب سانت جيمس بارك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز نيوكاسل بهدف دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق64: تسديدة من ديكلان رايس مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: انحسار اللعب في وسط الملعب.

ق12: جوووول أول لنيوكاسل عن طريق إيزاك برأسية بعد عرضية من جوردون.

انطلاق المباراة.