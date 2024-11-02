انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1) - (0) أرسنال.. انتصتار جيوش المدينة

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نيوكاسل وأرسنال التي تقام في ملعب سانت جيمس بارك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز نيوكاسل بهدف دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق64: تسديدة من ديكلان رايس مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: انحسار اللعب في وسط الملعب.

ق12: جوووول أول لنيوكاسل عن طريق إيزاك برأسية بعد عرضية من جوردون.

انطلاق المباراة.

أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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