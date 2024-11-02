مواعيد مباريات السبت 2 نوفمبر - الأهلي وسيراميكا.. وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول يحتفل بهدفه في تشيلسي

يشهد اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف دوريات العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة قوية ضد سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

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فيما يلعب الإسماعيلي ضد غزل المحلة ضمن الجولة ذاتها.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد نيوكاسل في مواجهة مرتقبة.

ويلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام برايتون، فيما يحل بورنموث ضيفا على مانشستر سيتي.

وفي الدوري الإيطالي يلعب مونزا ضد ميلان، وأودينيزي أمام يوفنتوس.

ويقود عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت عندما يواجه بوخوم في الدوري الألماني.

فيما يلعب نيس الذي يضم محمد عبد المنعم ضد استاد بريست ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.. ويعلق عليها محمد الكواليني.

الإسماعيلي× غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها عامر الخوذيري.

ليفربول × برايتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

بورنموث × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.. ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الدوري الإيطالي

مونزا × ميلان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع على قناة أبوظبي بريميوم 1.

أودينيزي × يوفنتوس.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أبوظبي بريميوم 1.

الدوري الألماني

فرانكفورت × بوخوم.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 9.

الدوري الفرنسي

ستاد بريست × نيس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الأهلي سيراميكا كليوباترا ليفربول الدوري الإنجليزي
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