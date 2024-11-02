سليمان: عقوبات السوبر؟ نرجو احترام قرار المجلس

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 01:21

كتب : Filgoal Team

أحمد سليمان

رفض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك الحديث عن خطوة النادي المقبلة ضد عقوبات كأس السوبر المصري.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "مجلس الإدارة سيجتمع اليوم السبت. لدينا نظام للتعامل مع هذه المشكلة بالكامل".

وأضاف "ننظر للصالح العام للنادي ونثق في جمهور الزمالك على مساعدتنا في اجتياز هذه الفترة".

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وأوضح "نطلب من الجميع احترام قرار المجلس بعدم الحديث عن ذلك الأمر".

واختتم "طوال الوقت نواجه الضغط في الزمالك، ونشكر الإمارات على العفو عن الثلاثي".

وكشف مصدر من الزمالك لـFilGoal.com "سنتقدم بتظلم على عقوبات اتحاد الكرة الموقعة علينا بشأن أحداث لقاء السوبر ضد بيراميدز، نرى أن تلك العقوبات مجحفة".

وأتم المصدر "خاصة أن تقرير الحكم ومراقب المباراة لم يتضمن أي شيء ضد الثلاثي".

وكان اتحاد الكرة كشف في وقت سابق من اليوم الخميس عقوباته على الزمالك والتي جاءت كالتالي:

** تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

** إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد "دونجا" 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

** وفقآ للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.

يذكر أن الأمر ذاته انطبق على محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا المنتقل إلى البنك الأهلي والذي تم إيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه في مواجهة الأهلي آنذاك.

وأكد اتحاد الكرة وقتها أن عقوبة الإيقاف تسري على كأس السوبر فقط.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر وخسر النهائي أمام الأهلي بالطريقة ذاتها.

أحمد سليمان الزمالك
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