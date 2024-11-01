مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. الشوط الثاني

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

علي البليهي - الهلال - كريستيانو رونالدو - النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي الرياض المرتقب بين النصر والهلال ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي.

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ق 1 جوووووول أندرسون تاليسكا يفتتح المباراة بهدف جنوني مبكر بعد تمريرة من أوتافيو.. بعد 53 ثانية فقط من انطلاق المباراة

ثالث أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض، بعد هدف أوتافيو مع النصر في الموسم الماضي بعد 24 ثانية، وعبد الله الجمعان لاعب الهلال عام 1990، في 34 ثانية.

بداية المباراة

كريستيانو رونالدو الهلال النصر الدوري السعودي
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