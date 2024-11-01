استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك على استاد السلام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 38: جوووول عبد الله السعيد يرسل كرة مباشرة يحولها ناصر ماهر بتسديدة أرضية رائعة

ق 27: رأسية عبد الغني دون خطورة على مرمى عواد

ق 17: تصويبة مباغتة من ناصر ماهر تعلو عارضة البلعوطي

بداية اللقاء

البنك الأهلي الزمالك الدوري المصري
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