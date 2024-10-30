مباشر كأس الرابطة – توتنام (2)-(1) مانشستر سيتي.. إصابة وبكاء سافينيو

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - توتنام - سولانكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلتقي الفريقان على ملعب توتنام في لندن في مباراة تبدأ في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 63: إصابة سافينيو وخروجه باكيا على نقالة

ق 54: أورتيجا يتألق ويتصدى لانفراد كولوسيفسكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووووول عرضية من الجهة اليسرى من سافينيو يودعها نونيز في الشباك بسهولة ويقلص الفارق

ق 26: جوووول الثاااااني.. ماتار سار يسجل بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس

ق 13: خروج فان دي فين بسبب الإصابة وتعويضه بديستني أودوجي

ق 6: جووووول أووووول.. مرتدة سريعة وعرضية من كولوسيفسكي وتسديدة فيرنر في الشباك من لمسة واحدة.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
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