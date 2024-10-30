مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) المصري.. تبديلات من الجانبين

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

أحمد القرموطي - المصري ضد طلائع الجيش

يلعب فريق طلائع الجيش أمام المصري على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------------

ق62 مشاركة كريم بامبو ودغموم وميدو جابر بدلا من أحمد القرموطي وخالد الغندور وفخر الدين بن يوسف

ق61 مشاركة رجب عمران وموسى دياوارا بدلا من كريم طارق وجودوين شيكا لطلائع الجيش

ق52 جووووول صلاح محسن برأسية رائعة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 تسديدة رأسية رائعة من صلاح محسن لكن القائم الأيسر يتصدى

ق43 فرصة هدف محقق تضيع بغرابة من صلاح محسن بعد تمريرة فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء

ق36 تسديدة رائعة من كريم طارق لكن بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد

ق30 محمد شعبان يتصدى ويتألق أمام فخر الدين بن يوسف

ق20 طرد إسلام محارب بعد تدخل قوي على محمد مخلوف

ق19 محمود جاد ينقذ قبل وصول مهاجم طلائع الجيش للكرة

ق1 عرضية رائعة من أحمد عيد حولها صلاح محسن برأسية ولكن القائم يتصدى

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
"لنا عودة".. رسالة من نبيل عماد لجماهير الزمالك أحمد سامي: حققنا الأهم أمام حرس الحدود.. والزمالك أكثر جاهزية حصول أحمد مجدي على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي محمود صابر: البدايات تصنع الفارق.. وأحاول استغلال هذه الموهبة بعد اعتذاره عبر في الجول.. غزل المحلة يكشف سبب عدم إيقاف الزنفلي عودة ثلاثي الزمالك من الإمارات إلى القاهرة "أعظم جمهور في الكوكب".. رسالة من مصطفى شلبي لجماهير الزمالك 3 صفقات جديدة سجلت.. سموحة يكتب أول انتصارات الدوري بالفوز على حرس الحدود
أخر الأخبار
"لنا عودة".. رسالة من نبيل عماد لجماهير الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: حققنا الأهم أمام حرس الحدود.. والزمالك أكثر جاهزية 19 دقيقة | الكرة المصرية
بعد فيديو موحد من اللاعبات.. اتحاد السلاح يرد على حقيقة التمييز 28 دقيقة | رياضة نسائية
حصول أحمد مجدي على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي 37 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - التأهل لربع النهائي.. سيدات الأهلي تواصلن الفوز في تصفيات إفريقيا 53 دقيقة | كرة سلة
محمود صابر: البدايات تصنع الفارق.. وأحاول استغلال هذه الموهبة ساعة | الكرة المصرية
بعد اعتذاره عبر في الجول.. غزل المحلة يكشف سبب عدم إيقاف الزنفلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) المصري.. تبديلات من الجانبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر