مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) المصري.. تبديلات من الجانبين

يلعب فريق طلائع الجيش أمام المصري على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق62 مشاركة كريم بامبو ودغموم وميدو جابر بدلا من أحمد القرموطي وخالد الغندور وفخر الدين بن يوسف

ق61 مشاركة رجب عمران وموسى دياوارا بدلا من كريم طارق وجودوين شيكا لطلائع الجيش

ق52 جووووول صلاح محسن برأسية رائعة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 تسديدة رأسية رائعة من صلاح محسن لكن القائم الأيسر يتصدى

ق43 فرصة هدف محقق تضيع بغرابة من صلاح محسن بعد تمريرة فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء

ق36 تسديدة رائعة من كريم طارق لكن بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد

ق30 محمد شعبان يتصدى ويتألق أمام فخر الدين بن يوسف

ق20 طرد إسلام محارب بعد تدخل قوي على محمد مخلوف

ق19 محمود جاد ينقذ قبل وصول مهاجم طلائع الجيش للكرة

ق1 عرضية رائعة من أحمد عيد حولها صلاح محسن برأسية ولكن القائم يتصدى

انطلاق المباراة