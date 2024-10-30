بعد 64 يوما من حل الأزمة.. تغريم وإيقاف مصر للمقاصة عن القيد بسبب بيكيلي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 18:45

كتب : عمرو نبيل

شعار مصر للمقاصة الجديد

غرّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فريق مصر للمقاصة بسبب المستحقات المتأخرة للإثيوبي شيميليس بيكيلي لاعب الفريق السابق.

وحصل FilGoal.com على نسخة من خطابا فيفا للمصر للمقاصة.

وأصدر فيفا في بيانه، تغريم مصر للمقاصة بدفع 100 ألف دولار بالإضافة لفوائد قدرها 5% اعتبارا من 1 فبراير 2022 لشيميليس بيكيلي.

بالإضافة لإيقاف النادي عن قيد اللاعبين الجدد لحين دفع المستحقات بالكامل.

وهدد فيفا في بيانه مصر للمقاصة بخصم 6 نقاط من رصيده في حال تخلف عن الدفع.

وشدد البيان أيضا أنه في حالة استمرار النادي عن الدفع ربما يتعرض لعقوبات أكثر صرامة ربما تصل للهبوط للدرجة الأدنى.

وكان النادي الفيومي قد بدأ إجراءات فك الفيد في الصيف استعدادا لإتمام صفقات جديدة للمشاركة في القسم الثاني ب.

مصر للمقاصة كان مُعاقبا بإيقاف القيد على خلفية 5 قضايا وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وحل الأزمة في 27 أغسطس الماضي.

وخاض بيكيلي نجم منتخب إثيوبيا 4 تجارب مصرية مع مصر للمقاصة والجونة وبتروجت وإنبي.

شيميليس بيكيلي مصر للمقاصة الدوري المصري القسم الثاني ب
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