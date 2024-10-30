إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف

تسبب عدم وجود سيارة إسعاف في إلغاء مباراة الأولمبي والهلال بمطروح ضمن دوري الدرجة الثانية.

وكان المقرر أن يستضيف الأولمبي نظيره الهلال بمطروح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة بدوري القسم الثاني.

وقرر الحكم صالح سلامة إلغاء المباراة نظرا لعدم وصول سيارة الاسعاف بعد انتظار لمدة 25 دقيقة.

وخاطب نادي الأولمبي إحدى المستشفيات تواجد سيارة إسعاف ولكن لم يصل في الوقت المحدد للمباراة.

وينتظر الفريقين قرار اتحاد الكرة الخاص بالمباراة بعد إلغاءها.

ويتصدر الأولمبي قمة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات قبل مباريات الجولة الخامسة، بينما حصد الهلال 4 نقاط من 4 مباريات.

وتقام مباريات الدوري من دورين، يصعد من كل مجموعة الثلاث أوائل إذ ينضموا لدورة ترقي تضم 6 فرق تقام من دورين يصعد بطلها لدوري المحترفين.