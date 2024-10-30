مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) سموحة.. هدف غير محتسب

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - حسام حسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة حرس الحدود ضد سموحة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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ق46 حسام حسن يسجل الهدف الثالث لنادي سموحة بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق50 عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الثاني لنادي سموحة بعد تسديدة صاروخية

ق45 محمد أشرف روقا يسجل هدف التعادل لنادي حرس الحدود بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح

ق43 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح نادي حرس الحدود

ق33 محمود صابر يسجل الهدف الأول لنادي سموحة بعد تسديدة صاروخية.

ق17 حسام حسن يهدر فرصة جديدة للتسجيل بعد فشله في تسجيل كرة رأسية من ضربة عرضية متقنة.

ق10 محمود صابر يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف ويسدد خارج المرمى بعد انفراد تام

ق4 انطلاقة خطيرة من الجهو اليمنى لنادي سموحة وعرضية متقنة يتصدى لها محمود الزنفلي لتضيع فرصة الهدف الأول.

ق2 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سموحة عن طريق محمود صابر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

بداية المباراة

تأخر بداية المباراة بسبب مشكلة تقنية في أجهزة الحكم.

بداية المباراة بعد قليل

حرس الحدود الدوري المصري سموحة
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