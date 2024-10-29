المصري يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة طلائع الجيش

أعلن النادي المصري غياب خمسة لاعبين عن الفريق في مواجهة طلائع الجيش.

ويستهل المصري مبارياته في الدوري المصري الممتاز غدا الأربعاء بمواجهة طلائع الجيش على استاد السويس الجديد.

ويغيب عن المصري في المباراة كل من سمير فكري وأمادو جولدي با وخالد صبحي ومحمد دبش وأتدجيكو سامادو.

وأشار المصري إلى أن غياب خالد صبحي وسامادو ودبش يأتي بسبب الإصابة، بينما يغيب الثنائي سمير فكري وأمادو با بسبب عدم انتظامه في معسكر المغرب الاستعدادي للموسم الجديد.

وكان المصري قد قضى معسكرا استعداديا للموسم الجديد في المغرب.

وأنهى المصري الدوري بالموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.