بث مباشر كأس إنتركونتينينتال – الأهلي (1)-(0) العين.. تسديدة قوية من بالاسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الثاني لكأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتينينتال"، التي تقام على استاد القاهرة.

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ق 42: تسديدة من بالاسيوس تمر جوار القائم

ق 36: محاولة ورأسية من بارك تمر أعلى العارضة

ق 33: جوووووووووووول وسام والأول بعد خطأ من يحيى نادر

ق 26: فرصة خطيرة وتوغل من العين من إيريك وعرضية تمر بسلام

ق 25: ضغط أحمر قوي

ق 16: مطالبات بركلة جزاء لحسين الشحات والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 10: ركنية من يحيى عطية الله يتابعها طاهر بضربة رأسية تمر أعلى العارضة

ق 8: أوووووووه خالد عيسى يتألق أمام رامي ربيعة والكرة تصطدم في العارضة ثم يتابعها وسام ويبعدها لركنية

ق 7: فرصة أولى من الشحات تضيع بعد تمريرة من وسام والحارس يتصدى وتخرج ركنية

ق 5: فرصة أولى من إمام عاشور

انطلاق المباراة