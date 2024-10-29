بث مباشر كأس إنتركونتينينتال – الأهلي (1)-(0) العين.. تسديدة قوية من بالاسيوس
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 19:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الثاني لكأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتينينتال"، التي تقام على استاد القاهرة.
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ق 42: تسديدة من بالاسيوس تمر جوار القائم
ق 36: محاولة ورأسية من بارك تمر أعلى العارضة
ق 33: جوووووووووووول وسام والأول بعد خطأ من يحيى نادر
ق 26: فرصة خطيرة وتوغل من العين من إيريك وعرضية تمر بسلام
ق 25: ضغط أحمر قوي
ق 16: مطالبات بركلة جزاء لحسين الشحات والحكم يشير إلى استمرار اللعب
ق 10: ركنية من يحيى عطية الله يتابعها طاهر بضربة رأسية تمر أعلى العارضة
ق 8: أوووووووه خالد عيسى يتألق أمام رامي ربيعة والكرة تصطدم في العارضة ثم يتابعها وسام ويبعدها لركنية
ق 7: فرصة أولى من الشحات تضيع بعد تمريرة من وسام والحارس يتصدى وتخرج ركنية
ق 5: فرصة أولى من إمام عاشور
انطلاق المباراة