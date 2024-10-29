بث مباشر كأس إنتركونتينينتال – الأهلي (1)-(0) العين.. تسديدة قوية من بالاسيوس

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

هدف وسام أبو علي لـ الأهلي ضد العين (إنتركونتينينتال)

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الثاني لكأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتينينتال"، التي تقام على استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 42: تسديدة من بالاسيوس تمر جوار القائم

ق 36: محاولة ورأسية من بارك تمر أعلى العارضة

ق 33: جوووووووووووول وسام والأول بعد خطأ من يحيى نادر

ق 26: فرصة خطيرة وتوغل من العين من إيريك وعرضية تمر بسلام

ق 25: ضغط أحمر قوي

ق 16: مطالبات بركلة جزاء لحسين الشحات والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 10: ركنية من يحيى عطية الله يتابعها طاهر بضربة رأسية تمر أعلى العارضة

ق 8: أوووووووه خالد عيسى يتألق أمام رامي ربيعة والكرة تصطدم في العارضة ثم يتابعها وسام ويبعدها لركنية

ق 7: فرصة أولى من الشحات تضيع بعد تمريرة من وسام والحارس يتصدى وتخرج ركنية

ق 5: فرصة أولى من إمام عاشور

انطلاق المباراة

الأهلي العين إنتركونتينينتال
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