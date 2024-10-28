ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع روبن أموريم خلفا لتين هاح

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

كشف موقع ذا أثليتك عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة لتدريب الفريق خلفا لإريك تين هاج.

وكان النادي قد أعلن إقالة تين هاج صباح اليوم الإثنين بسبب سوء النتائج.

وفقا لذا أثليتك فإن مانشستر يونايتد سيبدأ المفاوضات مع سبورتنج للتعاقد مع أموريم والمنفتح على قبول المهمة.

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ويستعد مانشستر يونايتد لدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أموريم مع سبورتنج في حالة الوصول لاتفاق نهائي.

صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الدوري البرتغالي 3 مرات وكأس البرتغال مرة واحدة.

أموريم كان قريبا من تولي مسؤولية ليفربول أو وست هام في بداية الموسم الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع سبورتنج لشبونة.

ويحتل سبورتنج حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بورتو أقرب ملاحقيه.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر أمس الأحد من وست هام بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة لتين هاج مع الفريق.

ويتولى حاليا رود فان نستلروي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.

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