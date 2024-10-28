مباشر حفل الكرة الذهبية - مارتينيز أفضل حارس مرمى

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

حفل الكرة الذهبية 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبية "بالون دور" لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويقام الحفل في باريس عاصمة فرنسا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبا.

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وخلال الحفل يتم توزيع جائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى وأفضل نادي.

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11:46 - إيمليانو مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى

11:24 - هاري كين أفضل هداف في العالم بالاشتراك مع كيليان مبابي

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11:14 - الإعلان عن فوز ريال مدريد بجائزة أفضل ناد في العالم

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8 - لامين يامال (برشلونة - إسبانيا)

9 - توني كروس (ريال مدريد - ألمانيا)

10 - هاري كين (بايرن ميونيخ - إنجلترا)

أفضل 10 لاعبين في العالم

برشلونة أفضل فريق كرة نسائية في العالم

الإعلان عن فوز لامين يامال نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

11:00 - انطلاق الحفل

10:00 - بداية وصول اللاعبين

الحفل ينطلق بعد قليل

11- فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

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12- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

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13- داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

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14- أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

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15- نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

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16- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

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17- فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

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18- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

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19- مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

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20 -هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

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21- بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

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22- أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

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23- روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

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24- ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

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25- كول بالمر (تشيلسي/إنجلترا)

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26- ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

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27- فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

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28- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)

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29 - ماتيس هوميلس - روما/ دورتموند

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29 - أرتيم دوفبيك - روما/ جيرونا

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بداية إعلان ترتيب اللاعبين

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