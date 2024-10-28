مباشر حفل الكرة الذهبية – الإعلان عن ترتيب ساكا وأوديجار
الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبية "بالون دور" لجائزة أفضل لاعب في العالم.
ويقام الحفل في باريس عاصمة فرنسا.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبا.
وخلال الحفل يتم توزيع جائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى وأفضل نادي.
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17- فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)
18- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)
19- مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)
20 -هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)
21- بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)
22- أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)
23- روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)
24- ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)
25- كول بالمر (تشيلسي/إنجلترا)
26- ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)
27- فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)
28- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)
29 - ماتيس هوميلس - روما/ دورتموند
29 - أرتيم دوفبيك - روما/ جيرونا
بداية إعلان ترتيب اللاعبين