مباشر دوري المحترفين - بلدية المحلة (1)-(0) بترول أسيوط.. الشوط الثاني

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 15:30

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

يستضيف بلدية المحلة فريق بترول أسيوط ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

ويحل بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين، بينما بترول أسيوط في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23 جوووووول أول لبلدية المحلة بعد تمريرة رائعة لمحمد قليكس سددها داخل الشباك

انطلاق المباراة

دوري المحترفين بلدية المحلة بترول أسيوط
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