انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (1)-(0) أر أف إس.. نيس (0)-(1) فرينتسفاروتشي

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الدوري الأوروبي، بين آينتراخت فرانكفورت ضد أر أف أس، ونيس أمام فرينتسفاروتشي المجري.

ويحل أر أف إس ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

فيما يحل نيس ضيفا على فرينتسفاروتشي ضمن الجولة نفسها.

يقود عمر مرموش المهاجم الدولي المصري هجوم آينتراخت فرانكفورت في مواجهة فريقه ضد أر أف أس اللاتفي.

كما يبدأ محمد عبد المنعم كأساسي في مواجهة فريقه نيس ضد فرينتسفاروتشي المجري في بطولة الدوري الأوروبي.

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نهاية مباراة نيس وفرينتسفاروتشي بفوز الفريق المجري 1-0

نهاية مباراة فرانكفورت وأر أف إس بفوز الفريق الألماني 1-0

ق90: عبد المنعم يعود للملعب بعد تلقي العلاج خارج الملعب

ق89: التونسي محمد علي بن رمضان يتسبب في إصابة عبد المنعم

ق83: طرد بابلو روزاريو لاعب نيس ببطاقة حمراء مباشرة لتدخل عنيف

ق79: جوووووووووووول مرموش يصنع الأول لزميله هوجو لارسون بتمريرة رائعة

ق65: الحكم يحتسب ركلة جزاء لمرموش، لكن الفار يلغيها بسبب عرقلته خارج منطقة الجزاء

ق63: محمد عبد المنعم ينقذ مرماه من هدف مؤكد من على خط المرمى

ق52: مرموش يهدر فرصة خطيرة بعد انفراد بحارس أر أف إس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين فرينتسفاروتشي ونيس بتقدم الفريق المجري بهدف دون مقابل

نهاية الشوط الأول بين فرانكفورت وأر أف إس بالتعادل السلبي

ق45+2: بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بسبب الاعتراض على الحكم

ق38: تسديدة عمر مرموش تمر فوق عارضة مرمى أر أف إس

ق33: تسديدة إيجور ماتانوفيتش مهاجم فرانفكورت تمر بجوار قائم أر أف إس

ق30: نصف ساعة تمر بلا أهداف في مباراة فرانكفورت وأر أف إس

ق15: جووووووول مويس بومبيتو مدافع نيس يسجل في مرماه أول هدف لفرينتسفاروتشي

ق10: عشر دقائق تمر بلا أهداف

بداية المباراتين