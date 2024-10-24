مباشر السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) الزمالك.. مشاركة محمد حمدي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي - بنتايك - الزمالك

يستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي نهائي السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر 14 مرة مقابل 4 ألقاب لفريق الزمالك قبل نهائي النسخة الحالية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق105 مشاركة محمد حمدي بدلا من بنتايك

ق100 مشاركة عمرو كمال وبيرسي تاو بدلا من أكرم ووسام

ق92 وسام أبو علي يهدر هدفا محققا أمام المرمى الخالي

انطلاق الشوط الإضافي بمشاركة أفشة بدلا من إمام بينما دفع الزمالك بمحمد السيد وناصر منسي بدلا من سيف الجزيري ومحمد شحاتة

ق96 نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق87 مشاركة يوسف أيمن بدلا من رامي ربيعة المصاب

ق83 سيف الجزيري يهدر هدفا محققا بعد عرضية رائعة من زيزو

ق81 الشناوي يتألق وركنية جديدة للزمالك

ق76 مشاركة السولية ورضا سليم بدلا من طاهر وأحمد كوكا

ق75 ربع ساعة أخيرة والتعادل لا يزال مسيطرا

ق70 تسديدة قوية من إمام عاشور لكن بعيدة عن المرمى

ق69 بطاقة صفراء لعبد الله السعيد بعد إيقاف إمام عاشور باليد

ق65 بطاقة صفراء لناصر ماهر بعد تدخل على الشحات

ق60 ربع ساعة بسيطرة حمراء دون خطورة على المرمى

ق54 توقف المباراة لعلاج محمد شحاتة

ق49 أكرم توفيق يهدر فرصة هدف

ق48 بطاقة صفراء على أكرم توفيق بعد تدخل على ميشالاك

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 تسديدة إمام عاشور بالقدم اليسرى ولكن بعيدة عن مرمى عواد

ق46 تسديدة رائعة من وسام أبو علي في القائم الأيسر

ق35 مشاركة ميشالاك بدلا من زياد كمال

ق30 إلغاء هدف الجزيري بداعي التسلل

ق27 جووووول سيف الجزيري بعد خطأ دفاعي

ق25 بطاقة صفراء جديدة لكن من نصيب مروان عطية هذه المرة

ق23 بطاقة صفراء أولى من نصيب زياد كمال

ق21 العارضة تمنع هدفا محققا ليحيى عطية الله بتسديدة صاروخية من خطأ على حدود منطقة الجزاء

ق15 وسام أبو علي يضغط على المثلوثي ويستخلص الكرة لكن تألق عواد

ق8 حسين الشحات يهدر هدفا محققا وتألق عواد لترتد إلى إمام عاشور لكن يسددها بجوار القائم الأيسر

ق5 تسديدة من زيزو بالقدم اليسرى ولكن بعيدة عن مرمى الشناوي

ق3 تسلل على ناصر ماهر

ق2 تسلل على رامي ربيعة بعد تنفيذ الخطأ من يحيى عطية الله

انطلاق المباراة

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السوبر المصري الأهلي الزمالك
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