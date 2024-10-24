مباشر السوبر المصري - بيراميدز (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ببطولة السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا بعد قليل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة السوبر المقامة بالإمارات.

فيما يلتقي الأهلي أمام الزمالك في الثامنة مساء بالمباراة النهائية.

لمتابعة مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي وتصدي رائع من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

ق33 عبد الله مجدي مدافع سيراميكا كليوباترا يسجل هدف التعادل لبيراميدز بالخطأ في مرماه

ق20 جووول: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بعدما وضع الكرة في المرمى الخالي بعد تمريرة من أحمد قندوسي.

ق11 تمريرة رائعة من أحمد قندوسي من خارج منطقة الجزاء وصلت الى فاخري لاكاي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية أرضية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل ليضيع هدف محقق.

ق10 تسديدة من محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من شريف إكرامي ولكن دفاع بيراميدز أبعدها بنجاح.

انطلاق المباراة