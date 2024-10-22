أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيانا دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك نشره بيانا أمس الإثنين دون الرجوع لإدارة النادي.

وشدد سالم على أن التصريحات المنتشرة على لسان عبد الواحد السيد مدير الكرة غير صحيحة ومفبركة.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اتهامي بكتابة ما نشرته بالأمس (من نفسي) مثير للسخرية وتم صياغة البيان من الإدارة، وكل الشائعات التي تم إطلاقها غير حقيقية".

وتابع "كان هناك حالة إحباط أمس الإثنين بسبب احتجاز ثلاثة من بعثة الفريق، وما كتبته أن هناك اجتماع لبحث الاعتذار بسبب الأجواء، ولكن خلال الجلسة تم التراجع عن الفكرة".

وأوضح سالم "يوم الواقعة أعتقدنا أن الأمر انتهى يومها بعد الاعتذار عما حدث، وكل ما أثير عن رفض حسين لبيب أو حسام المندوه الاعتذار أو الذهاب للتحقيق غير صحيح".

وكشف المتحدث الرسمي للزمالك "من غير المنطقي أن يتم إصدار عقوبات على شخص مقيدة حريته، لكن منذ اليوم الأول تم فتح تحقيق في الأمر وسيتم الإعلان عن عقاب أي مخطيء لكن في وقته".

وشدد "غير صحيح أن نادي الزمالك اعترض على أي أحكام أو مقترحات، هذه ليست (مقاولة) هناك قانون وأي قرار سيصدر من هيئات قضائية يجب احترامه وتنفيذه حرفيا".

وتابع أحمد سالم "هناك فريق من المحامين يتابع قضية الثلاثي المحتجز بالإضافة لعدد من المتطوعين، كانت مشادة ربما بها بعد التطاول أو التجاوز لكنها داخل المستطيل الأخضر دون تعمد أو إيذاء ونتمنى أن يكون الحُكم بروح القانون".

وبسؤاله عن الموقف من مواجهة الأهلي أجاب "الزمالك سيلعب نهائي السوبر المصري إن شاء الله، وبيان الأمس كان بسبب الأجواء السيئة للبعثة وقلنا وجود دراسة وليس قرار بشأن الاعتذار عن عدم اللعب".

وكشف "التصريح المنتشر بأن عبد الواحد السيد قال في التحقيقات أن الشخص يرتدي الزي الأحمر وكنا نعتقد أنه مصري (كلام وقح) ولم يحدث ولا يليق بعبد الواحد السيد".

وبسؤاله عن رأيه في قضية أحمد فتوح اختتم سالم تصريحاته "الواحد كان بيضرب كف على كف النهاردة من اللي بيحصل وأتمنى نهاية الأزمات الخارجية".

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.