مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) إشبيلية.. إلغاء الرابع

يلتقي برشلونة مع ضيفه إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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ق 49 رافينيا يسجل الرابع ولكن الراية تمنع الهدف

استراحة

ق 39 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث بعد لمسه لكرة أرسلها رافينيا

ق 28 جوووووول الثاني من بيدري

ق 25: جووووووول روبرت ليفاندوفسكي من نقطة الجزاء.

بداية المباراة