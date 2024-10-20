مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) إشبيلية.. إلغاء الرابع

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي

يلتقي برشلونة مع ضيفه إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

------

ق 49 رافينيا يسجل الرابع ولكن الراية تمنع الهدف

استراحة

ق 39 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث بعد لمسه لكرة أرسلها رافينيا

ق 28 جوووووول الثاني من بيدري

ق 25: جووووووول روبرت ليفاندوفسكي من نقطة الجزاء.

بداية المباراة

برشلونة
نرشح لكم
تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي ولامين يامال يقودان الهجوم ضد إشبيلية قائمة برشلونة – الظهور الأول لتشيزني وعودة جافي في مواجهة إشبيلية رئيس إشبيلية يهاجم برشلونة بسبب قضية نيجريرا أنشيلوتي: أفتخر بتدريب مودريتش.. ومبابي وفينيسيوس حسنا حالتهما 3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا أساسيا وغياب مودريتش ضد سيلتا فيجو مؤتمر فليك: يامال متاح لمباراة إشبيلية.. وهذا الحارس أساسي وعلاقتي جيدة مع تشافي
أخر الأخبار
طبيب الزمالك يوضح موقف الثلاثي المصاب دقيقة | الدوري المصري
سلوت: مباراة تشيلسي هي الأصعب لنا حتى الآن.. ونريد القتال أكثر 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري - طاهر وزيزو يحصدان جوائز اليوم الأول 14 دقيقة | الكرة المصرية
كولر: نريد رد الاعتبار أمام الزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري - مدير سيراميكا: لعبنا جيدا ضد الأهلي كثيرا ولم نفز.. ولا نستحق الخسارة 47 دقيقة | الكرة المصرية
ركلات الترجيح حسمت النصف.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - موعد مباراة المركز الثالث بين بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - موعد نهائي الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال