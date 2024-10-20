انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(1) إشبيلية

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي

يلتقي برشلونة مع ضيفه إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

------

ق 89 جوووول خااامس للبلوجرانا بعرضية بيابلو توري مباشرة تسكن الشباك

ق 87 جووووول أول لإشبيلية بواسطة ستانيس إيدومبو

ق 83 جافي يعود بعد طول غياب.. ويشارك بدلا من بيدري

ق 82 جوووول رابع من بابلو توري

ق 49 رافينيا يسجل الرابع ولكن الراية تمنع الهدف

استراحة

ق 39 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث بعد لمسه لكرة أرسلها رافينيا

ق 28 جوووووول الثاني من بيدري

ق 25: جووووووول روبرت ليفاندوفسكي من نقطة الجزاء.

بداية المباراة

برشلونة
نرشح لكم
عودة بعد قرابة عام.. برشلونة يرسل إنذاره الأخير قبل الكلاسيكو بخماسية في شباك إشبيلية تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي ولامين يامال يقودان الهجوم ضد إشبيلية قائمة برشلونة – الظهور الأول لتشيزني وعودة جافي في مواجهة إشبيلية رئيس إشبيلية يهاجم برشلونة بسبب قضية نيجريرا أنشيلوتي: أفتخر بتدريب مودريتش.. ومبابي وفينيسيوس حسنا حالتهما 3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا أساسيا وغياب مودريتش ضد سيلتا فيجو
أخر الأخبار
المدير الفني للجنة الحكام يرد على طلب الزمالك لحكام أجانب في نهائي السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر الرمادي: كنا أفضل من الأهلي ولا نستحق الخسارة.. وهناك مشكلة في زمن الشوط الثاني 2 ساعة | الكرة المصرية
شحاتة: الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن نرغب في الضغط والتحكم 2 ساعة | الكرة المصرية
عواد: قضيت 5 سنوات في الزمالك ولم أرَ مثل هذا الالتزام من قبل 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط.. وهذا ما سأفعله مع مصطفى فتحي 3 ساعة | الكرة المصرية
محمد ناجي جدو: أتمنى أن يتمكن الحكم من النوم جيدا 3 ساعة | الكرة المصرية
مدير المركز الإعلامي لـ سيراميكا: الرمادي لعب بطريقة حسن شحاتة.. وهكذا حسم زيزو فوز الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال