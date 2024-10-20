انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(1) إشبيلية
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 22:07
كتب : FilGoal
يلتقي برشلونة مع ضيفه إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
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ق 89 جوووول خااامس للبلوجرانا بعرضية بيابلو توري مباشرة تسكن الشباك
ق 87 جووووول أول لإشبيلية بواسطة ستانيس إيدومبو
ق 83 جافي يعود بعد طول غياب.. ويشارك بدلا من بيدري
ق 82 جوووول رابع من بابلو توري
ق 49 رافينيا يسجل الرابع ولكن الراية تمنع الهدف
استراحة
ق 39 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث بعد لمسه لكرة أرسلها رافينيا
ق 28 جوووووول الثاني من بيدري
ق 25: جووووووول روبرت ليفاندوفسكي من نقطة الجزاء.
بداية المباراة
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