انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(1) سيراميكا.. الأحمر إلى النهائي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - هدف طاهر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي والتأهل للنهائي

ق 95: فرصة التعادل تضيع من موكا

ق 86: نزول حسين الشحات بدلا من طاهر

ق 80: خروج كريم وليد وبيرسي تاو ونزول وسام أبو علي والسولية

ق 67: نزول مروان عطية وكوكا بدلا من عمر كمال وأفشة

ق 60: تألق رامي ربيعة أمام تسديدة قندوسي

ق 56: نزول محمد صادق بدلا من إسلام عيسى

ق 54: جوووووووووول طاهر والثاني

ق 53: تسديدة من يحيى عطية الله تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية

ق 50: هجمة خطيرة من سيراميكا وتسديدة من إسلام عيسى تصطدم في كريم وليد ويمسك بها شوبير

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 50: شوبير يتألق ويمنع الثاني من زلاكة

ق 48: جووووول فخري لاكاي والتعادل

ق 45: تسديدة من زلاكة يمسكها شوبير

ق 42: إنذار لأكرم توفيق

ق 24: تسديدة من قندوسي وشوبير يتألق

ق 23: فرصة خطيرة من سيراميكا بعد خطأ في دفاع الأهلي

ق 15: العارضة تمنع هدفا رائعا من إمام عاشور

ق 9: فرصة خطيرة من سيراميكا بعد تمريرة مصطفى شوبير

ق 1: جوووووووووول طاهر والأول للأهلي

انطلاق المباراة

الأهلي سيراميكا كليوباترا السوبر المصري
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