مباشر السوبر المصري - الأهلي (2)-(1) سيراميكا.. نزول السولية ووسام
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024.
ــــــــــــــــــــــــــــ
ق 80: خروج كريم وليد وبيرسي تاو ونزول وسام أبو علي والسولية
ق 67: نزول مروان عطية وكوكا بدلا من عمر كمال وأفشة
ق 60: تألق رامي ربيعة أمام تسديدة قندوسي
ق 56: نزول محمد صادق بدلا من إسلام عيسى
ق 54: جوووووووووول طاهر والثاني
ق 53: تسديدة من يحيى عطية الله تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية
ق 50: هجمة خطيرة من سيراميكا وتسديدة من إسلام عيسى تصطدم في كريم وليد ويمسك بها شوبير
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 50: شوبير يتألق ويمنع الثاني من زلاكة
ق 48: جووووول فخري لاكاي والتعادل
ق 45: تسديدة من زلاكة يمسكها شوبير
ق 42: إنذار لأكرم توفيق
ق 24: تسديدة من قندوسي وشوبير يتألق
ق 23: فرصة خطيرة من سيراميكا بعد خطأ في دفاع الأهلي
ق 15: العارضة تمنع هدفا رائعا من إمام عاشور
ق 9: فرصة خطيرة من سيراميكا بعد تمريرة مصطفى شوبير
ق 1: جوووووووووول طاهر والأول للأهلي
انطلاق المباراة