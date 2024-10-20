مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) نيس.. مصطفى وعبد المنعم أساسيان

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد نيس في الجولة 8 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت ومحمد عبد المنعم أساسيا مع نيس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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