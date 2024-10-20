انتهت السوبر المصري - الزمالك (1) 5- 4 (1) بيراميدز.. زيزو يسجل والأبيض للنهائي

يواجه الزمالك فريق بيراميدز في افتتاح منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويستضيف استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي الإماراتية المواجهة المرتقبة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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زيزو يسجل الخامسة للزمالك والأبيض يتأهل للنهائي

مصطفى فتحي يهدر الخامسة لبيراميدز

ناصر منسي يسجل الرابعة للزمالك

فيستون ماييلي يسجل الرابعة لبيراميدز

حسام عبد المجيد يسجل الثالثة للزمالك

أوباما يسجل الثالثة لبيراميدز

حمزة المثلوثي يسجل الثانية للزمالك

عبد الرحمن مجدي يسجل الثانية لبيراميدز

عبد الله السعيد يسجل الأولى للزمالك

كريم حافظ يسجل الأولى لبيراميدز

نهاية المباراة بالتعادل والذهاب إلى ركلات الترجيح

ق 97: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 97: أوباما يسجل الهدف الثاني لبيراميدز

ق 84: نزول شيكابالا وناصر منسي

ق75 أوباما ومصطفى فتحي يشاركان بدلا من رمضان صبحي وإبراهيم عادل

ق72 ميشالاك يشارك بدلا من مصطفى شلبي

ق71 إصابة عبد الله السعيد

ق69 هجمة خطيرة للزمالك ولكن توقف اللعب بسبب التسلل

ق65 كرة طولية تصل لزيزو لكن تطول

ق56 ضغط متواصل من بيراميدز لتسجيل الثاني

ق52 رمضان صبحي يهدر ركلة الجزاء

ق49 معروف يحتسب ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق48 مطالبات بركلة جزاء بسبب التحام بين بنتايك وصديق أوجولا

نهاية الشوط الأول

ق44 تمريرة رائعة من إبراهيم عادل ولكن أوجولا يسدد في الشباك الخارجية

ق40 جوووول الجزيري يسجل التعادل بعد عرضية ناصر ماهر الرائعة

ق30 مرور نصف ساعة وتوقف المباراة لشرب المياه

ق26 تسديدة من زيزو لكن أعلى المرمى بكثير

ق24 مرعي ينقذ هدفا محققا

ق14 جوووول إبراهيم عادل بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي

ق12 تسديدة من ناصر ماهر تصطدم بالمدافعين

ق7 مشاركة مهند لاشين مجددا

ق5 توقف المباراة بسبب إصابة مهند لاشين عقب اصطدامه بقدم زميله

انطلاق المباراة