خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25

أعلنت شركة تذكرتي طرح بطاقة Fan ID لموسم 2024-25 من المسابقات المحلية والإفريقية.

وسيكون عليك تجديد بياناتك واختيار فريقك المفضل لحضور مبارياته في الموسم الجديد.

وأُعلن جدول مباريات الدور الأول من الدوري المصري والذي يضم 17 جولة، بالإضافة لمرحلة المجموعات من كأس الرابطة المصرية.

وسبق أن تحددت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في المسابقات القارية.

وتعد تذكرتي هي المنصة الوحيدة لشراء تذاكر المباريات للأندية المصرية.

للتسجيل يرجي زيارة من هنـــــــــــــــــا.

لاستلام تذكرتي Fan IDمن هنـــــــــــــــــا.