انتهت دربي الرياض - الشباب (1)-(2) النصر

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

رونالدو - ماني - النصر ضد الرائد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الشباب ضد النصر في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

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ق 90+13: حمد الله يهدر ركلة الجزاء.

ق 90+9: ضربة جزاااااء للشباب

ق 96: جوووووووووووووول رونالدو من ركلة الجزاء.

ق 94: ضربة جزاء للنصر.

ق 90: جووووووول التعادل بنيران الصديقة بعد ارتطام الكرة في علي الحسن.

ق 84: الحكم قرر عدم احتساب الهدف لداعي التسلل.

ق 83: جووووووووول ساديو ماني

ق 69: جوووووووول أيمريك لابورت بعد تسديدة قوية عقب ارتداد الكرة له من ضربة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 42: رونالدو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكت ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 28: ماني يهدر فرصة لا تضيع بعدما انفرد بحارس المرمى

بداية المباراة

النصر الشباب الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
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