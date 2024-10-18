انتهت دربي الرياض - الشباب (1)-(2) النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الشباب ضد النصر في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------

ق 90+13: حمد الله يهدر ركلة الجزاء.

ق 90+9: ضربة جزاااااء للشباب

ق 96: جوووووووووووووول رونالدو من ركلة الجزاء.

ق 94: ضربة جزاء للنصر.

ق 90: جووووووول التعادل بنيران الصديقة بعد ارتطام الكرة في علي الحسن.

ق 84: الحكم قرر عدم احتساب الهدف لداعي التسلل.

ق 83: جووووووووول ساديو ماني

ق 69: جوووووووول أيمريك لابورت بعد تسديدة قوية عقب ارتداد الكرة له من ضربة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 42: رونالدو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكت ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 28: ماني يهدر فرصة لا تضيع بعدما انفرد بحارس المرمى

بداية المباراة