مباشر كرة يد - الأهلي (17)-(20) الزمالك.. الشوط الثاني في نصف نهائي إفريقيا
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 17:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.
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الأهلي | كرة يد
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الزمالك | كرة يد
بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري | كرة يدالشوط الثاني 17:00
ويلتقي الفريقان في نصف نهائي البطولة التي تقام في المغرب.
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ق 43: 20-17 للزمالك
ق 40: 18-17 للزمالك
ق 38: 17-17
ق 35: 16-16
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول 15-13 للأهلي
ق 28: الأهلي يتعادل مجددا 13-13
ق 27: 13-11 تقدم الزمالك
ق 25: التعادل 11-11
ق 20: 10-9 للأهلي
ق 15: 9-5 للأهلي
ق 12: 7-4 للأهلي
ق 10: 5-4 للأهلي بعد مرور 10 دقائق
ق 7: تقدم الأهلي بنتيجة 4-1
بداية اللقاء
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