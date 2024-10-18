مباشر كرة يد - الأهلي (17)-(20) الزمالك.. الشوط الثاني في نصف نهائي إفريقيا

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 17:01

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

ويلتقي الفريقان في نصف نهائي البطولة التي تقام في المغرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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شاهد بث مباشر للمباراة من هنــــــــــا.

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ق 43: 20-17 للزمالك

ق 40: 18-17 للزمالك

ق 38: 17-17

ق 35: 16-16

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 15-13 للأهلي

ق 28: الأهلي يتعادل مجددا 13-13

ق 27: 13-11 تقدم الزمالك

ق 25: التعادل 11-11

ق 20: 10-9 للأهلي

ق 15: 9-5 للأهلي

ق 12: 7-4 للأهلي

ق 10: 5-4 للأهلي بعد مرور 10 دقائق

ق 7: تقدم الأهلي بنتيجة 4-1

بداية اللقاء

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