انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر (2)-(0) موريتانيا
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 91: ناصر ماهر ومصطفى فتحي وأسامة فيصل وخروج محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش
ق 87: رامي ربيعة يغلق تسديدة خطيرة من مهاجم موريتانيا بالقرب من منطقة 6 ياردات.
ق 79: جووووووووووووول محمد صلاح بعد عرضية أرضية من محمد حمدي سدد صلاح مباشرة في أعلى نقطة في المرمى.
ق 77: خروج زيزو ودخول محمود صابر.
ق 74: تسديدة أرضية من كامارا بعد مراوغة ترتطم في المدافع ويحصل على ركنية.
ق 69: جوووووووووووول تريزيجيه من تسديدة قوية بعد ارتداد الكرة له من داخل منطقة الجزاء.
منتخب مصر يواصل الاستحواذ على الكرة دون إحداث خطورة.
ق 59: خروج عبد المنعم للإصابة ودخول مصطفى محمد.
ق 46: مرموش يسدد كرة متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء والحارس يواصل التصدي
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
محاولات غير مكتملة بعد استحواذ على الكرة من قبل لاعبي مصر
ق 34: تسديدة من تريزيجيه بوجه القدم لكن تعلو المرمى بقليل.
ق 29: تسديدة من تريزيجيه ينقذها الحارس ببراعة.
ق 20: تسديدة من أبو بكاري كويتا من ركلة حرة مباشرة لكت ترتطم في الحائط البشري وتذهب خطيرة على محمد الشناوي حارس مرمى مصر.
ق 8: زيزو يسدد كرة صاروخية والحارس ينقذ مرماه.
ق 7: أبو بكر كامارا يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في الشباك الخارجية.
ق 3: الحارس والقائم يتصديان لتسديدة محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة.
بداية المباراة