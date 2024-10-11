انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر (2)-(0) موريتانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------

انتهت

ق 91: ناصر ماهر ومصطفى فتحي وأسامة فيصل وخروج محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش

ق 87: رامي ربيعة يغلق تسديدة خطيرة من مهاجم موريتانيا بالقرب من منطقة 6 ياردات.

ق 79: جووووووووووووول محمد صلاح بعد عرضية أرضية من محمد حمدي سدد صلاح مباشرة في أعلى نقطة في المرمى.

ق 77: خروج زيزو ودخول محمود صابر.

ق 74: تسديدة أرضية من كامارا بعد مراوغة ترتطم في المدافع ويحصل على ركنية.

ق 69: جوووووووووووول تريزيجيه من تسديدة قوية بعد ارتداد الكرة له من داخل منطقة الجزاء.

منتخب مصر يواصل الاستحواذ على الكرة دون إحداث خطورة.

ق 59: خروج عبد المنعم للإصابة ودخول مصطفى محمد.

ق 46: مرموش يسدد كرة متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء والحارس يواصل التصدي

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

محاولات غير مكتملة بعد استحواذ على الكرة من قبل لاعبي مصر

ق 34: تسديدة من تريزيجيه بوجه القدم لكن تعلو المرمى بقليل.

ق 29: تسديدة من تريزيجيه ينقذها الحارس ببراعة.

ق 20: تسديدة من أبو بكاري كويتا من ركلة حرة مباشرة لكت ترتطم في الحائط البشري وتذهب خطيرة على محمد الشناوي حارس مرمى مصر.

ق 8: زيزو يسدد كرة صاروخية والحارس ينقذ مرماه.

ق 7: أبو بكر كامارا يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 3: الحارس والقائم يتصديان لتسديدة محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة.

بداية المباراة