مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) موريتانيا.. تبديل اضطراري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

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ق 59: خروج عبد المنعم للإصابة ودخول مصطفى محمد.

ق 46: مرموش يسدد كرة متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء والحارس يواصل التصدي

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

محاولات غير مكتملة بعد استحواذ على الكرة من قبل لاعبي مصر

ق 34: تسديدة من تريزيجيه بوجه القدم لكن تعلو المرمى بقليل.

ق 29: تسديدة من تريزيجيه ينقذها الحارس ببراعة.

ق 20: تسديدة من أبو بكاري كويتا من ركلة حرة مباشرة لكت ترتطم في الحائط البشري وتذهب خطيرة على محمد الشناوي حارس مرمى مصر.

ق 8: زيزو يسدد كرة صاروخية والحارس ينقذ مرماه.

ق 7: أبو بكر كامارا يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 3: الحارس والقائم يتصديان لتسديدة محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة.

بداية المباراة