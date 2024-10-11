مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) موريتانيا.. تبديل اضطراري
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 59: خروج عبد المنعم للإصابة ودخول مصطفى محمد.
ق 46: مرموش يسدد كرة متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء والحارس يواصل التصدي
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
محاولات غير مكتملة بعد استحواذ على الكرة من قبل لاعبي مصر
ق 34: تسديدة من تريزيجيه بوجه القدم لكن تعلو المرمى بقليل.
ق 29: تسديدة من تريزيجيه ينقذها الحارس ببراعة.
ق 20: تسديدة من أبو بكاري كويتا من ركلة حرة مباشرة لكت ترتطم في الحائط البشري وتذهب خطيرة على محمد الشناوي حارس مرمى مصر.
ق 8: زيزو يسدد كرة صاروخية والحارس ينقذ مرماه.
ق 7: أبو بكر كامارا يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في الشباك الخارجية.
ق 3: الحارس والقائم يتصديان لتسديدة محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة.
بداية المباراة