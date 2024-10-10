مباشر دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (2)-(2) بلجيكا.. التعاااادل

يحل منتخب بلجيكا ضيفا على إيطاليا في الجولة الثالثة من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - صامويلي ريتشي - ساندرو تونالي - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لورنزو بيليجريني - ماتيو ريتيجي

أما تشكيل بلجيكا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر ثياتي - ماكسيم دي كويبر

خط الوسط: يوري تيليمانس - أوريل مانجالا

أمامهما: شارل دي كيتيلاري - لياندرو تروسار - جيريمي دوكو

خط الهجوم: لويس أوبيندا

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن فرنسا.

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ق 68 تيموتي كاستاني ودودي لوكيباكيو وأستر فرانكس بدلا من أوريل مانجالا وشارل دي كيتيلاري وأرثر ثياتي

ق 61 جوووول التعادل من تروسار بعد تمريرة من فاوت فايس

ق42 ماكسيم دي كويبر يقلص الفارق بعد تمريرة من لياندرو تروسار

ق 38 طرد مباشر لبيليجريني

ق 24 جووووول ثاني من ماتيو ريتيجي بصناعة كامبياسو

ق 2 جوووول أندريا كامبياسو يسجل الهدف الأول مبكرا

بداية المباراة