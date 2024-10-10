انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (2)-(2) بلجيكا
الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 21:43
كتب : FilGoal
يحل منتخب بلجيكا ضيفا على إيطاليا في الجولة الثالثة من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.
وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري
خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - صامويلي ريتشي - ساندرو تونالي - فيديريكو ديماركو
خط الهجوم: لورنزو بيليجريني - ماتيو ريتيجي
أما تشكيل بلجيكا فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر ثياتي - ماكسيم دي كويبر
خط الوسط: يوري تيليمانس - أوريل مانجالا
أمامهما: شارل دي كيتيلاري - لياندرو تروسار - جيريمي دوكو
خط الهجوم: لويس أوبيندا
ويحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن فرنسا.
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ق 68 تيموتي كاستاني ودودي لوكيباكيو وأستر فرانكس بدلا من أوريل مانجالا وشارل دي كيتيلاري وأرثر ثياتي
ق 61 جوووول التعادل من تروسار بعد تمريرة من فاوت فايس
ق42 ماكسيم دي كويبر يقلص الفارق بعد تمريرة من لياندرو تروسار
ق 38 طرد مباشر لبيليجريني
ق 24 جووووول ثاني من ماتيو ريتيجي بصناعة كامبياسو
ق 2 جوووول أندريا كامبياسو يسجل الهدف الأول مبكرا
بداية المباراة